Исследование «коронавирусной» плёнки преподнесло учёным сюрприз

Как сообщает 25 ноября РИА Новости со ссылкой на журнал Physics of Fluids, по словам авторов статьи профессора Раджниша Бхардваджа и Амита Агравала, более 99,9% жидкости из респираторных выделений испаряется за несколько минут, но микроскопическая плёнка сохраняется дольше, и в ней выживает вирус. Эта плёнка тоже испаряется — за разное время, в зависимости от материала поверхности, на который она образовалась. На нержавеющей стали и меди она «живёт» около 24 и 16 часов соответственно, на полипропилене — более 150 часов. Эти цифры получены экспериментально с использованием компьютерного моделирования в лабораторных условиях, и, вероятно, в реальности они ниже из-за разных факторов, отмечают авторы исследования.

Коронавирус может сохранять активность на различных поверхностях в течение нескольких дней из-за образующейся микроскопической плёнки — к такому выводу пришли учёные из Индийского технологического института Бомбея.

«Самым большим сюрпризом оказалось то, на высыхание этой микроскопической пленки уходят часы. Это свидетельствует о том, что <…> медленно испаряющаяся нанометрическая плёнка обеспечивает среду, необходимую для выживания коронавируса», — отмечает Бхардвадж.

Вывод по итогам исследования: для профилактики заражения коронавирусом необходима регулярная и тщательная очистка поверхностей.

Учёные из медицинского университета Киото до этого опубликовали статью о том, то коронавирус может сохранять свою активность на коже 6–11 часов, что примерно в пять раз дольше, чем обычный грипп, а на других поверхностях, например, металлических и пластиковых, — в течение нескольких дней.

По данным Университета Джона Хопкинса к 7:15 25 ноября мск, число погибших от COVID-19 в мире перевалило за 1,4 миллиона человек. Заразились им с начала эпидемии 59,6 миллиона человек. Среди стран с наибольшим числом заболевших Россия на пятом месте (2,12 миллиона случаев).