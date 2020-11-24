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Ученые выяснили, что прослушивать могут даже через пылесосы. Заклеивать теперь придется не только камеру на ноутбуке

Ученые из Национального университета Сингапура обнаружили необычный способ прослушки помещений. Об этом 24 ноября пишет Tjournal.

Ученые описали LidarPhone — лидары, которые установлены на популярные домашние роботы-пылесосы для формирования картины окружающего пространства, можно перенастроить для работы в качестве лазерного микрофона. Лидар оснащен лазерным передатчиком и датчиком отражений — этого более чем достаточно, как убедились сингапурские ученые. Правда, им пришлось специальным образом отфильтровать шум на записях. Работоспособность своей идеи ученые проверили на популярном роботе-пылесосе китайской компании. Точность определения музыки из динамика телевизора составила 90%.

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Комментарии (5)

bluxer
Не знаю, как прослушивать, а пронюхивать через пылесос можно.
hal9000
А че плохого в том что подслушивают и подсматривают...люди же сами хотят быть знаменитыми?!
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