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Водителя угнанной «Инфинити», устроившего смертельное ДТП в Петербурге, отправили в СИЗО

Водитель угнанного Infiniti QX80, устроивший смертельное ДТП, подумает о своем поступке в уединении. В максимальной изоляции он проведет два месяца. Об этом 24 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, Антона Черноярова отправили в следственный изолятор до 22 января 2021 года. Решение об аресте принимал Кировский районный суд.

«Чернояров оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда», — добавили в пресс-службе.

В минувшее воскресенье, 22 ноября, 36-летний житель Поволжья Антон Чернояров угнал черный Infiniti QX80 со стоянки автосалона в Кудрово. «Фонтанка» показывала, как это было. Уже в Петербурге внедорожник начали преследовать сотрудники полиции. Погоня закончилась тараном легкового автомобиля. Один человек погиб, двое пострадавших оказались в больнице. Все трое, как выяснилось, музыканты.

Угонщик и автор смертельной аварии по виду был пьян и попытался сбежать с места происшествия. В отношении него также возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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Комментарии (4)

Алекс64
По неосторожности... Угнал не с целью владения, выпил просто так, не останавился, потому что не заметил... Какое хорошее у нас законодательство!
Наверно пока в ...дурк чтото не въедет, там не почешутся. Нехочу желать личного...
2356897676
Как отличить коренного петербуржца в 7 поколении от приезжего? Коренной после убийства расчленяет труп.
jump
сколько еще таких приезжих шляются по нашему городу ? Ждем следующих трупов.
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