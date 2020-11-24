Водителя угнанной «Инфинити», устроившего смертельное ДТП в Петербурге, отправили в СИЗО

Водитель угнанного Infiniti QX80, устроивший смертельное ДТП, подумает о своем поступке в уединении. В максимальной изоляции он проведет два месяца. Об этом 24 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, Антона Черноярова отправили в следственный изолятор до 22 января 2021 года. Решение об аресте принимал Кировский районный суд.
«Чернояров оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда», — добавили в пресс-службе.
В минувшее воскресенье, 22 ноября, 36-летний житель Поволжья Антон Чернояров угнал черный Infiniti QX80 со стоянки автосалона в Кудрово. «Фонтанка» показывала, как это было. Уже в Петербурге внедорожник начали преследовать сотрудники полиции. Погоня закончилась тараном легкового автомобиля. Один человек погиб, двое пострадавших оказались в больнице. Все трое, как выяснилось, музыканты.
Угонщик и автор смертельной аварии по виду был пьян и попытался сбежать с места происшествия. В отношении него также возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.