Начало зимы в Суровикинской исправительной колонии №19 встретили конкурсом снежных фигур. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.
Скульптуры у заключенных получились довольно впечатляющие. Первое место заняли миньоны из мультсериала «Гадкий Я» - их слепили осужденные из отряда №11. Серебро у отряда №12 с крайне выразительным крокодилом. Третье место досталось авторам фигуры быка, которому почему-то решили раскрасить только губы и рога. Возможно, это все же корова, хотя пресс-служба ФСИН уверенно присвоила животному мужской пол. Четвертое место отдали огромной водоплавающей черепахе с широко раскрытым ртом. Белую медведицу с медвежатами судьи оценили только на пятое место. Последнее досталось фигурам пирамиды и льва, но их почему-то пресс-служба ФСИН показывать постеснялась.