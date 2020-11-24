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Снежные миньоны принесли победу заключенным исправительной колонии. Крокодил, черепаха и бык с накрашенными губами в отстающих

Начало зимы в Суровикинской исправительной колонии №19 встретили конкурсом снежных фигур. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

Скульптуры у заключенных получились довольно впечатляющие. Первое место заняли миньоны из мультсериала «Гадкий Я» - их слепили осужденные из отряда №11. Серебро у отряда №12 с крайне выразительным крокодилом. Третье место досталось авторам фигуры быка, которому почему-то решили раскрасить только губы и рога. Возможно, это все же корова, хотя пресс-служба ФСИН уверенно присвоила животному мужской пол. Четвертое место отдали огромной водоплавающей черепахе с широко раскрытым ртом. Белую медведицу с медвежатами судьи оценили только на пятое место. Последнее досталось фигурам пирамиды и льва, но их почему-то пресс-служба ФСИН показывать постеснялась.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области
Фото: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области
Фото: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области
Фото: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

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Комментарии (2)

MyAdmiral Kruzenshtern
Мда. Спасибо, Фонтанка, зачетно поблевал от этой новости...
Darkgene
Последнее досталось фигурам пирамиды и льва, но их почему-то пресс-служба ФСИН показывать постеснялась. (с)
Как впрочем и победителей, видимо...
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