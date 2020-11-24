FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
75.81р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Хабиб Нурмагомедов намекнул на возвращение в октагон. «Скоро увидимся, Дана Уайт»

Российский боец Хабиб Нурмагомедов намекнул на свое возвращение в октагон боев по смешанным единоборствам. В инстаграме спортсмен 24 ноября написал, что скоро встретится с президентом UFC Даной Уайтом.

«Скоро увидимся», — написал россиянин и прикрепил к посту фото с пресс-конференции в Абу-Даби перед боем с Джастином Гэтжи, на котором изображены сам Хабиб и Уайт.

О завершении карьеры Нурмагомедов объявил 24 октября после победы над американским бойцом Джастином Гейджи в рамках турнира UFC 254. О том, как это происходило и что об этом говорили и писали, читайте на «Фонтанке».

Сам боец неоднократно подчёркивал, что не собирается возвращаться, однако президент UFC Дана Уайт обещал переговорить об этом с Нурмагомедовым.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний