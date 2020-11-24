Российский боец Хабиб Нурмагомедов намекнул на свое возвращение в октагон боев по смешанным единоборствам. В инстаграме спортсмен 24 ноября написал, что скоро встретится с президентом UFC Даной Уайтом.



«Скоро увидимся», — написал россиянин и прикрепил к посту фото с пресс-конференции в Абу-Даби перед боем с Джастином Гэтжи, на котором изображены сам Хабиб и Уайт.