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Скончался петербургский режиссер, снявший клипы 50 Cent, DMX и «Выпью до дна!» Дмитрия Маликова

Скончался Георгий Гаврилов — режиссер, продюсер и актер, снявший более 170 клипов для российских и зарубежных знаменитостей. Ему было 60 лет. Информация об его уходе появилась на сайте режиссера.

Среди музыкантов, с которыми он работал, в портфолио указаны: Лайма Вайкуле (в частности, клип на знаменитую песню «Акапулько»), Дмитрий Маликов («Выпью до дна!» и другие работы), Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Игорь Саруханов, Валерия, Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Наташа Королева, Bad Balance, а также зарубежные звезды, такие как 50 cent и DMX.

На сайте режиссера говорится, что он родился в Ленинграде, однако его творческий путь был преимущественно связан с Москвой, где он окончил ВГИК, и городами США, где тот много работал.

Среди снятых им — сериалы «Агент» и «Игра», части телефильма «Шпионские игры».

Георгий Гаврилов был третьим мужем актрисы Маргариты Тереховой.

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