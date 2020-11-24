Скончался петербургский режиссер, снявший клипы 50 Cent, DMX и «Выпью до дна!» Дмитрия Маликова

Скончался Георгий Гаврилов — режиссер, продюсер и актер, снявший более 170 клипов для российских и зарубежных знаменитостей. Ему было 60 лет. Информация об его уходе появилась на сайте режиссера.



Среди музыкантов, с которыми он работал, в портфолио указаны: Лайма Вайкуле (в частности, клип на знаменитую песню «Акапулько»), Дмитрий Маликов («Выпью до дна!» и другие работы), Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Игорь Саруханов, Валерия, Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Наташа Королева, Bad Balance, а также зарубежные звезды, такие как 50 cent и DMX.

