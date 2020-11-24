Захвативший в Колпино заложников мужчина проведет ночь в ИВС, а не в психушке

Врачи осмотрели 38-летнего Дениса Бельтякова, который был доставлен в СК для проведения следственных действий по делу о захвате заложников 24 ноября.



Как стало известно «Фонтанке», основания для немедленного помещения его в специализированный стационар они, по предварительной информации, не нашли.



В ходе опроса Бельтяков, как говорят, так и не смог объяснить ни того, зачем он взял детей в заложники, ни чего он хотел этим добиться.



После всех необходимых процедур ему оформят задержание по 91-й статье УПК на двое суток. В ближайшее время следствие будет выходить с ходатайством об аресте.

