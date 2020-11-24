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Захвативший в Колпино заложников мужчина проведет ночь в ИВС, а не в психушке

Врачи осмотрели 38-летнего Дениса Бельтякова, который был доставлен в СК для проведения следственных действий по делу о захвате заложников 24 ноября.

Как стало известно «Фонтанке», основания для немедленного помещения его в специализированный стационар они, по предварительной информации, не нашли.

В ходе опроса Бельтяков, как говорят, так и не смог объяснить ни того, зачем он взял детей в заложники, ни чего он хотел этим добиться.

После всех необходимых процедур ему оформят задержание по 91-й статье УПК на двое суток. В ближайшее время следствие будет выходить с ходатайством об аресте.

По данным «Фонтанки», и Денис, и его 34-летняя супруга в Петербурге официально не трудоустроены. Семья жила на детские пособия и временные заработки взрослых.

Сейчас дети находятся в ДГБ №22. У двоих симптомы ОРВИ и температура. У нескольких нашли на телах ссадины.

Сообщение о захвате заложников в Колпино поступило в 12.12. Полицию вызвала мать детей. Её выгнал из дома муж, а потом стал угрожать ножом детям, требуя вернуться.

Подробно о произошедшем читайте в статье «Фонтанки».

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Комментарии (2)

260871543
Врачи осмотрели и что? Жену осмотрели? Или это уже в другой новости будет.
dedmoroz_5e4d8827384c2
многодетному отцу вместо бесплатного жилья и работы от города, как многодетным семьям, тюрягу и психушку теперь готовят?//
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