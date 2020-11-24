Захвативший в Колпино заложников мужчина проведет ночь в ИВС, а не в психушке

Врачи осмотрели 38-летнего Дениса Бельтякова, который был доставлен в СК для проведения следственных действий по делу о захвате заложников 24 ноября.
Как стало известно «Фонтанке», основания для немедленного помещения его в специализированный стационар они, по предварительной информации, не нашли.
В ходе опроса Бельтяков, как говорят, так и не смог объяснить ни того, зачем он взял детей в заложники, ни чего он хотел этим добиться.
После всех необходимых процедур ему оформят задержание по 91-й статье УПК на двое суток. В ближайшее время следствие будет выходить с ходатайством об аресте.
По данным «Фонтанки», и Денис, и его 34-летняя супруга в Петербурге официально не трудоустроены. Семья жила на детские пособия и временные заработки взрослых.
Сейчас дети находятся в ДГБ №22. У двоих симптомы ОРВИ и температура. У нескольких нашли на телах ссадины.
Сообщение о захвате заложников в Колпино поступило в 12.12. Полицию вызвала мать детей. Её выгнал из дома муж, а потом стал угрожать ножом детям, требуя вернуться.
Подробно о произошедшем читайте в статье «Фонтанки».