Акции Ozon на первых торгах после IPO выросли более чем на 30%

Акции российского онлайн-ретейлера Ozon выросли на 32% на первых торгах после IPO на американской бирже NASDAQ 24 ноября.



Начальная цена акций компании была установлена на отметке в $ 30 (2272,8 рубля). Торги ценными бумагами OZON на Московской бирже открылись в 18:30 мск с отметки 2675 рублей. Через пару минут акции выросли до 2998 рублей за бумагу, что составляет +32% к начальной цене.



Позже цена акций снизилась до 2850 рублей, но к 18:40 снова начала расти.



Ozon провел IPO на NASDAQ 24 ноября, разместив на рынке 33 млн акций по цене $ 30, и привлек в результате $ 990 млн инвестиций. Как интернет-магазин с петербургскими корнями добрался до IPO на американской бирже, читайте в материале «Фонтанки».

