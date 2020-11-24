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Роспотребнадзор нашёл пятно на 16-летней репутации Zoom на Гороховой. Кафе закрыл суд

В Петербурге через суд закрыли Zoom cafe в центре города, куда после сближения с ЛГБТ наведался Роспотребнадзор с полицией. Посетителей там запрещено принимать примерно неделю.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 24 ноября, Куйбышевский райсуд привлёк к ответственности за нарушение санэпидправил в коронавирусный период ООО «Стар-Гранд» — юрлицо кафе Zoom.

Инспекторы Роспотребнадзора вместе с полицией нагрянули в заведение на Гороховой 13 ноября. Проверяли всё: от запаса масок, социальной дистанции и использования обеззараживателей воздуха до наличия крышек на урнах и маркировок на туалетных ёршиках. Кроме коронавирусных нарушений указали и на рядовые. К примеру, нашлись 1,2 килограмма просрочки — срок годности истёк у самодельных соусов и мусса для бананового кекса.

Защитник ООО «Стар-Гранд» заявила, что за 16 лет работы Zoom cafе не имело каких-либо нареканий и впервые привлекается к административной ответственности, хотя после возобновления работы стандартов безопасности придерживаются всеми силами.

«Защитник не согласна с вмененными обществу нарушениями, касающимися отсутствия СИЗ, дезинфицирующих средств в достаточном количестве, бактерицидной лампы, поскольку были представлены все необходимые журналы, программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий», — добавляет пресс-служба.

Суд приостановил деятельность заведения на 18 суток с момента фактического закрытия, то есть с 13 ноября.

Владелец объясняет внезапное внимание к кафе подозрением, что Zoom cafe стало площадкой для проведения ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок». Во всяком случае, основанием для визита полиции стало заявление Тимура Булатова с таким предположением. Он же обеспечил вниманием силовиков и Роспотребнадзора сам фестиваль.

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Комментарии (2)

Капитан Очевидность2
Роспотребнадзор так легко возбуждается от одного только упоминания об лгбт?
Повод задуматься.
footballer13
Эх, не сориетировались.
"У вас тут просрочка!"
"Так это у нас повар пи%$#!с!"
И всё, вопросов нет.
А если безо всяких шуток, если вот без контроля, то даже самые честные просрочкой и шмурдяком начнут торговать самое большее через месяц.
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