Роспотребнадзор нашёл пятно на 16-летней репутации Zoom на Гороховой. Кафе закрыл суд

В Петербурге через суд закрыли Zoom cafe в центре города, куда после сближения с ЛГБТ наведался Роспотребнадзор с полицией. Посетителей там запрещено принимать примерно неделю.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 24 ноября, Куйбышевский райсуд привлёк к ответственности за нарушение санэпидправил в коронавирусный период ООО «Стар-Гранд» — юрлицо кафе Zoom.
Инспекторы Роспотребнадзора вместе с полицией нагрянули в заведение на Гороховой 13 ноября. Проверяли всё: от запаса масок, социальной дистанции и использования обеззараживателей воздуха до наличия крышек на урнах и маркировок на туалетных ёршиках. Кроме коронавирусных нарушений указали и на рядовые. К примеру, нашлись 1,2 килограмма просрочки — срок годности истёк у самодельных соусов и мусса для бананового кекса.
Защитник ООО «Стар-Гранд» заявила, что за 16 лет работы Zoom cafе не имело каких-либо нареканий и впервые привлекается к административной ответственности, хотя после возобновления работы стандартов безопасности придерживаются всеми силами.
«Защитник не согласна с вмененными обществу нарушениями, касающимися отсутствия СИЗ, дезинфицирующих средств в достаточном количестве, бактерицидной лампы, поскольку были представлены все необходимые журналы, программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий», — добавляет пресс-служба.
Суд приостановил деятельность заведения на 18 суток с момента фактического закрытия, то есть с 13 ноября.
Владелец объясняет внезапное внимание к кафе подозрением, что Zoom cafe стало площадкой для проведения ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок». Во всяком случае, основанием для визита полиции стало заявление Тимура Булатова с таким предположением. Он же обеспечил вниманием силовиков и Роспотребнадзора сам фестиваль.