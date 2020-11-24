Роспотребнадзор нашёл пятно на 16-летней репутации Zoom на Гороховой. Кафе закрыл суд

В Петербурге через суд закрыли Zoom cafe в центре города, куда после сближения с ЛГБТ наведался Роспотребнадзор с полицией. Посетителей там запрещено принимать примерно неделю.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 24 ноября, Куйбышевский райсуд привлёк к ответственности за нарушение санэпидправил в коронавирусный период ООО «Стар-Гранд» — юрлицо кафе Zoom.

Инспекторы Роспотребнадзора вместе с полицией нагрянули в заведение на Гороховой 13 ноября. Проверяли всё: от запаса масок, социальной дистанции и использования обеззараживателей воздуха до наличия крышек на урнах и маркировок на туалетных ёршиках. Кроме коронавирусных нарушений указали и на рядовые. К примеру, нашлись 1,2 килограмма просрочки — срок годности истёк у самодельных соусов и мусса для бананового кекса.