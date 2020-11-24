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Смольный израсходовал на поддержку занятости 60 млн рублей. Четверть получателей — операторы фуд-кортов

Комитет по труду и занятости разработал две программы для поддержания сотрудников бизнеса, пострадавших от коронавирусных ограничений на общую сумму 119 млн рублей. Об этом 24 ноября сообщил Николай Рогачев, первый заместитель председателя ведомства, в ходе онлайн-конференции с бизнесом.

Одна из программ представляет собой организацию общественных работ. Комитет через подведомственную организацию закупает рабочее время у предприятий, чтобы на этих местах могли трудиться люди из числа безработных или ищущих работу. На это предусмотрено 72 млн рублей. На данный момент законтрактовано менее половины суммы — 33 млн рублей, сказал Николай Рогачев. «Половина бюджета свободна, мы будем рады новым участникам», — добавил он.

Вторая мера — субсидии работодателям на создание временных рабочих мест для сотрудников, находящихся под риском увольнения. На это в бюджете заложено 47 млн рублей, около 30 млн рублей уже связано обязательствами. Больше половины получателей — это операторы фуд-кортов, отметил чиновник.

Смольный запретил работать фуд-кортам в ТЦ с 9 ноября. С 23 ноября прекращена работа любого общепита в торговых комплексах.

© Фонтанка.Ру

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