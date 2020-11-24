Загоревшийся мусор затруднил движение по Западному скоростному диаметру Петербурга на Васильевском острове. На месте работают пожарные, проезд ограничен.
Вечером 24 ноября на центральном участке ЗСД, на Васильевском острове, при движении в южном направлении загорелось пухто мусоровоза. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», водитель мусоровоза заметил пожар, остановился и сбросил горящий контейнер.
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Место происшествия огородили, а информацию вывели на табло. На месте работают сотрудники МЧС, перекрыта правая полоса. Трафик на участке небольшой, поэтому сильных затруднений пока нет, добавили в пресс-службе. По данным «Яндекса», в южном направлении наблюдается пробка длиной около 1,7 километра.