Глава КГИОП: Экспертизу и решение по границам памятника на Охтинском мысу поддержали профессиональные археологи

Последнюю экспертизу шведской крепости Ниеншанц на Охтинском мысу рассмотрели и поддержали представители профессионального археологического сообщества в Институте археологии РАН. Об этом 24 ноября на конференции РБК и проекта RETROGRADU.NET заявил глава петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

Во время обсуждения член Советов по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга и Министерстве культуры Михаил Мильчик высказал сожаление, что такому знаковому объекту, как Охтинский мыс, не хватило общественного обсуждения. По его предположению, экспертизу памятника можно было обсудить на заседании Федерального совета по культурному наследию Минкульта или Петербургского совета по культурному наследию.

«Мы только что слышали от Андрея Михайловича [Ермакова, главы Управления Минкульта по СЗФО], что это решение было принято Министерством культуры. Да, принято — за плотно закрытыми дверями. Ни на какой совет <...> тема чрезвычайной важности не выносилась», — посетовал Мильчик. Сергей Макаров ответил ему на это, что город не имел права выносить эту экспертизу на региональный совет по культурному наследию, потому что право принимать решения по археологии имеет только Минкульт. «Профессиональное обсуждение этого документа состоялось. Это обсудили в Институте археологии РАН. Куда уж более профессиональный орган для обсуждения археологических вопросов! Поэтому я не согласен, что все решено было за закрытыми дверями», — сказал Макаров. Факт рассмотрения экспертизы профессиональным сообществом подтвердили генеральный директор «Городъ» Татьяна Новицкая и Андрей Ермаков. «Я все-таки хотел бы, чтобы вопросы археологии обсуждали археологи, а не общественники. И Министерство культуры должно основывать свое решение именно на профессиональном компетентном мнении археологов», — добавил глава КГИОП.

«Эта экспертиза была обсуждена на археологическом совете при ИКОМОСе (ICOMOS, Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. — Прим. ред.). Там профессиональные археологи рассматривали ее и обсуждали. Там очень много профессиональных вещей, связанных именно с археологией. Может быть, мы все же позволим профессиональному археологическому сообществу принимать решения, что охраняется, что не охраняется?» — предложила Новицкая. Она пояснила, что в случае с объектом археологического наследия предметом охраны всегда является культурный слой. По ее словам, учеными полностью исследован культурный слой на тех участках, которые в итоге не взяты под охрану. Эксперты сошлись во мнении, что апелляционной комиссией Верховного суда окончательно поставлена точка в деле об утверждении границ археологического памятника на Охтинском мысу. «[В Верховном суде] в том числе, оспаривалось вообще право Министерства культуры. Здесь уже, по-моему, выходит за рамки здравого смысла, к огромному сожалению, — прокомментировал решение суда Ермаков. — На сегодняшний момент решение принято, оно окончательное, при участии тех вопросов которые были поставлены. Может быть, если бы они были поставлены по-другому, они бы и рассматривались по-другому, но на сегодняшний день точка поставлена, и таким серьезным проблемным пятном, я надеюсь, будет меньше». По его словам, закон позволяет проводить в этом месте строительные работы, которые в будущем могут иметь «громкое звучание».