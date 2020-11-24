ЦИК собирается рекомендовать Наталью Чечину на пост главы Горизбиркома Петербурга

О том, что выдвинутая в Горизбирком губернатором Петербурга Александром Бегловым Чечина может стать председателем городской комиссии, Булаев намекал еще на предыдущем заседании ЦИК, когда не исключил, что главой может стать женщина. На этом же заседании Центризбирком проголосовал за кандидатуру Чечиной на должность члена городской комиссии с правом решающего голоса, а накануне градоначальник подписал соответствующее постановление.

Вопрос о выдвижении кандидатуры на пост председателя ЦИК планирует рассмотреть 25 ноября.



Напомним, 11 ноября полномочия главы ГИК сложил с себя Виктор Миненко — после того, как Беглов вручил ему орден Почета, несмотря на недовольство председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

