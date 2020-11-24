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ЦИК собирается рекомендовать Наталью Чечину на пост главы Горизбиркома Петербурга

Центризбирком планирует предложить членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии избрать Наталью Чечину председателем. Об этом 24 ноября РИА Новости сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

О том, что выдвинутая в Горизбирком губернатором Петербурга Александром Бегловым Чечина может стать председателем городской комиссии, Булаев намекал еще на предыдущем заседании ЦИК, когда не исключил, что главой может стать женщина. На этом же заседании Центризбирком проголосовал за кандидатуру Чечиной на должность члена городской комиссии с правом решающего голоса, а накануне градоначальник подписал соответствующее постановление.

Вопрос о выдвижении кандидатуры на пост председателя ЦИК планирует рассмотреть 25 ноября.

Напомним, 11 ноября полномочия главы ГИК сложил с себя Виктор Миненко — после того, как Беглов вручил ему орден Почета, несмотря на недовольство председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

С Чечиной Беглов знаком давно. Ранее они вместе работали в Курортном районе. Там Чечина трудится с 1990-х годов, и к 2001-му доросла до и. о. главы. Нынешний губернатор руководил районом в 2001-м, с января прошлого года эту должность занимает Чечина.

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Комментарии (2)

sha_5e4d8c662c249
requiescat in pace, выборы.
Эрик Дрейван
В хф "Свадьба в Малиновке" полковник Чечин был.Нашим оказался.
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