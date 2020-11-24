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Какарики и розеллы. Три сотни попугаев прилетели к петербуржцу через Пулково, их проверили на прививки и паразитов

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Более трехсот попугаев прошли ветеринарный контроль инспекторов Управления Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково в Петербурге.

Как сообщает 24 ноября пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, птицы прибыли самолетом из Краснодарского края. Инспекторы установили, что все попугаи прошли необходимые лабораторные исследования, имеют иммунизацию и обработаны против паразитов, и допустили их к дальнейшему следованию.

В адрес жителя Петербурга отправились 314 волнистых попугаев, кореллов, неразлучников, какариков и розеллов.

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

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