«Брак в нашем деле дорого обходится». Рогозин рассказал о предотвращенной аварии «Союза» на космодроме Куру

Глава Роскосмоса сообщил о вовремя найденной неисправной детали в ракете «Союз-СТ-А».

«Негатив был бы в том, что «бракованный клапан» улетел бы с ракетой, и она вернулась бы на землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится», — написал 24 ноября Дмитрий Рогозин в Facebook.

По его словам, бракованная деталь вовремя была обнаружена системой контроля качества. Глава госкорпорации посетовал на то, что у поставщиков упали «ответственность и качество работы». Рогозин заверил, что деталь должны поменять.