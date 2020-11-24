«Брак в нашем деле дорого обходится». Рогозин рассказал о предотвращенной аварии «Союза» на космодроме Куру

Глава Роскосмоса сообщил о вовремя найденной неисправной детали в ракете «Союз-СТ-А».
«Негатив был бы в том, что «бракованный клапан» улетел бы с ракетой, и она вернулась бы на землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится», — написал 24 ноября Дмитрий Рогозин в Facebook.
По его словам, бракованная деталь вовремя была обнаружена системой контроля качества. Глава госкорпорации посетовал на то, что у поставщиков упали «ответственность и качество работы». Рогозин заверил, что деталь должны поменять.
Накануне СМИ сообщили об обнаружении бракованного клапана на одном из боковых блоков ракеты. Пуск «Союз-СТ-А» запланирован на 29 ноября.
Южноамериканский космодром Куру расположен вблизи экватора, поэтому является оптимальным местом для запуска спутников на геостационарную орбиту. Коммерческие пуски российских ракет-носителей с космодрома во французской Гвиане осуществляются с 2011 года, за это время состоялись 23 старта «Союзов».