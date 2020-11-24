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«Брак в нашем деле дорого обходится». Рогозин рассказал о предотвращенной аварии «Союза» на космодроме Куру

Глава Роскосмоса сообщил о вовремя найденной неисправной детали в ракете «Союз-СТ-А».

«Негатив был бы в том, что «бракованный клапан» улетел бы с ракетой, и она вернулась бы на землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится», — написал 24 ноября Дмитрий Рогозин в Facebook.

По его словам, бракованная деталь вовремя была обнаружена системой контроля качества. Глава госкорпорации посетовал на то, что у поставщиков упали «ответственность и качество работы». Рогозин заверил, что деталь должны поменять.

Накануне СМИ сообщили об обнаружении бракованного клапана на одном из боковых блоков ракеты. Пуск «Союз-СТ-А» запланирован на 29 ноября.

Южноамериканский космодром Куру расположен вблизи экватора, поэтому является оптимальным местом для запуска спутников на геостационарную орбиту. Коммерческие пуски российских ракет-носителей с космодрома во французской Гвиане осуществляются с 2011 года, за это время состоялись 23 старта «Союзов».

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Комментарии (5)

killbeachtrash
Брак в нашем деле дорого обходится». Рогозин рассказал...Как точно и актуально сказано...Это он про себя ?
Василиска П
Бред какой-то, детали проверяет отк поставщика, потом входной контроль, потом контроль после сборки, если ВП, то количество проверок умножайте на два. На самом деле ОТК ЕЖЕДНЕВНО находит не соответствующие детали. Почему из-за одного случая такой резонанс? Других новостей положительных в их ведомстве нет?
260635291
Франция ноту протеста Фонтанке выпишет за незнание географии и отторжение её исконных территорий.
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