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10 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: строительство и недвижимость»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей Комитета по строительству Санкт-Петербурга, крупных строительных компаний и экспертов строительного рынка принять участие в онлайн-заочном круглом столе.

«Фонтанка.ру» открывает серию встреч с руководителями компаний-лидеров в своих отраслях с разговора о рынке недвижимости.

Вопросы для обсуждения:

  • Чего удалось достичь строителям Петербурга в 2020 году? Сколько метров построили, сколько продали? Какие успехи можно считать наиболее важными?
  • Какие факторы оказали больше всего влияния на строительную отрасль города: пандемия и самоизоляция, новый порядок привлечения средств через проектное финансирование, льготная ипотека?
  • Изменился ли состав участников рынка: появились ли новые игроки, ушел ли кто-то с рынка?
  • Готовы ли строители выводить новые крупные проекты на рынок? Вырастет ли предложение в следующем году?
  • Что влияет на рост цен? Продолжится ли он такими же темпами и кто тогда будет покупать квартиры?
  • Как изменились предпочтения покупателей? На что они обращают внимание в первую очередь?
  • Что готовит нам год 2021 год? Ждем ли мы перемен или с учетом текущих трендов все будет по-старому?

Для строительной отрасли 2020 год стал непростым — из-за начавшейся весной эпидемии коронавируса начался спад продаж. Но стройки в Петербурге не остановили, а государственная программа субсидирования ипотеки вызвала небывалый ажиотаж среди покупателей, но вместе с тем и небывалый рост цен. Приглашаем компании-лидеры рынка рассказать о своих успехах в 2020 году, подвести предварительные итоги года, спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в 2021 году.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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