10 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: строительство и недвижимость»

«Фонтанка.ру» открывает серию встреч с руководителями компаний-лидеров в своих отраслях с разговора о рынке недвижимости.
Вопросы для обсуждения:
- Чего удалось достичь строителям Петербурга в 2020 году? Сколько метров построили, сколько продали? Какие успехи можно считать наиболее важными?
- Какие факторы оказали больше всего влияния на строительную отрасль города: пандемия и самоизоляция, новый порядок привлечения средств через проектное финансирование, льготная ипотека?
- Изменился ли состав участников рынка: появились ли новые игроки, ушел ли кто-то с рынка?
- Готовы ли строители выводить новые крупные проекты на рынок? Вырастет ли предложение в следующем году?
- Что влияет на рост цен? Продолжится ли он такими же темпами и кто тогда будет покупать квартиры?
- Как изменились предпочтения покупателей? На что они обращают внимание в первую очередь?
- Что готовит нам год 2021 год? Ждем ли мы перемен или с учетом текущих трендов все будет по-старому?
Для строительной отрасли 2020 год стал непростым — из-за начавшейся весной эпидемии коронавируса начался спад продаж. Но стройки в Петербурге не остановили, а государственная программа субсидирования ипотеки вызвала небывалый ажиотаж среди покупателей, но вместе с тем и небывалый рост цен. Приглашаем компании-лидеры рынка рассказать о своих успехах в 2020 году, подвести предварительные итоги года, спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в 2021 году.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru