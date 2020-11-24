Пока ты рожала. Петербуржец взял без спроса машину возлюбленной и разбил её

«Подарком» на рождение ребенка стала для жительницы Красногвардейского района пропажа машины.
Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, накануне в полицию обратилась 40-летняя воспитательница детского сада. Она сообщила о пропаже автомобиля «Киа Рио» в период с 5 утра 20 ноября по 15:30 23 ноября. В это время женщина находилась в роддоме. А когда вернулась, то не увидела у дома 5/1 по проспекту Наставников своей иномарки. Она вспомнила, что ключи от дома были у её возлюбленного, 35-летнего жителя Петербурга, с которым она съехалась в феврале этого года.
Женщина позвонила ему, и он рассказал, что взял машину покататься. На кольцевой автодороге в районе Мурино он попал в ДТП. И бросил иномарку на месте аварии. Однако, когда было столкновение, не пояснил.
По заявлению проводится проверка.