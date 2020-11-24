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Forbes составил рейтинг лучших работодателей России. Учитывалась и зарплата

Рейтинг 50 лучших работодателей России, по версии журнала Forbes, возглавил «Яндекс».

Как передаёт 24 ноября ТАСС, в этом году при сборе данных Forbes разослал анкеты в 200 компаний с максимальным количеством запросов, а также на своём сайте выложил анкету, которую могла заполнить любая компания. Также журнал брал информацию из открытых источников и провёл опрос среди экспертов. Компании оценивались по следующим показателям: зарплата, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, востребованность, забота об экологии и благотворительность. Все метрики были разделены на три группы: «Сотрудники» (вес 20%), «Общество» (вес 35%) и «Экология» (вес 35%). Отдельным параметром была оценка экспертов (вес 10%).

Итоговый балл «Яндекса» составил 63,9, в компании работают 74,2 тысячи человек. На втором месте в рейтинге — алмазодобывающая компания «Алроса» с 63,7 балла (65,3 тысячи сотрудников), на третьем месте — Тинькофф банк 61,2 балла (73,4 тыс. сотрудников), на четвёртом — «Сибур Холдинг» с 61,1 балла (85,4 тысячи сотрудников), на пятом — Газпромбанк с 60,5 балла (76,2 тыс. сотрудников).

В первую десятку также вошли Splat (59,6 балла), ВТБ (59,3 балла), Сбербанк (59,2 балла), МТС (58,6 балла), и «Полюс» (58,4 балла).

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Комментарии (2)

Karl111
прикольный рейтинг. Вижу Сбербанк но не вижу Макдак. А в Макдаке то порядка и больше и зп повыше.
dimas062
Сбербанк вошёл в перечень лучших работодателей? Лично знаю несколько человек, работавших в Сбере (в регионах правда), все как один сбежали по причине кумовства. Но нужно отдать должное сберу - на пиар и имидж он денег не жалеет.
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