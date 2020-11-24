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Петербургская полиция ищет женщин, которые лечат через газету и забирают всё ценное

Желание подлечить тело и выправить карму подвело двух пожилых жительниц Петродворцового района Петербурга. Выдержать чудодейственную процедуру не смогла ни одна.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 ноября, недавно справившая 91-летие жительница Петергофа повстречалась с пророчащей беды незнакомкой 11-го числа недалеко от дома на бульваре Разведчика в Петергофе. Слово за слово, и пенсионерка пригласила женщину в квартиру, где та обязалась продемонстрировать чудеса нетрадиционной медицины.

Для этого потребовались газета, все сбережения страждущей и её же терпение — прикасаться к завёрнутым в бумагу деньгам строго-настрого запрещено две недели. После этого здоровье якобы беспокоить больше не будет. Пенсионерка выдержала почти весь срок, но всё же заглянула. Денег в газете не было.

Жертвой аналогичного ритуала стала 82-летняя жительница Ломоносова. С неё снять порчу 23 ноября пообещали две женщины, непосредственно очищением через газету и финансы занималась одна. Пенсионерка заглянула в свёрток через несколько часов и обратилась в полицию.

Первой «медицинский обряд» обошёлся в полмиллиона рублей, второй — в 256 тысяч. Возбуждены уголовные дела о краже.

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Комментарии (1)

Wuhan Proletarian
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,-
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь!
(с)
С номером "Волшебная газета" можно в цирке выступать.
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