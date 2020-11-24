Красный Крест намерен увеличить присутствие в Карабахе в четыре раза

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил о четырехкратном увеличении контингента МККК в Нагорном Карабахе.
В интервью РБК, опубликованном 24 ноября, он пояснил, что это связано с развитием конфликта. В регион планируется дополнительно отправить 400–500 человек. До войны бюджет миссии в Карабахе составлял 10 млн швейцарских франков, а в 2021 году он составит 45 млн швейцарских франков.
Отвечая на вопрос, чем Красный Крест занимался в Нагорном Карабахе до этой войны, Маурер сказал, что организация «28 лет пыталась разобраться с последствиями войны, которая закончилась 28 лет назад».
«Мы занимались поиском пропавших людей, облегчением контактов вовлеченных сторон и решением других связанных с этим проблем. Мы посещали задержанных, которые оказались не на той стороне линии соприкосновения. Мы проводили для военных тренинги по работе с гуманитарным правом. У нас были контакты с властями, в том числе и со структурами в НКР, что позволило нам создать сеть контактов со всеми акторами в регионе. У нас была небольшая программа для семей, которые оказались разделены линией соприкосновения (немало ситуаций было, когда часть их собственности оказывалась за линией), мы поддерживали людей, помогали нормализовать жизнь, воссоединить семьи. Наша миссия в регионе была довольно небольшой, но очень важной для строительства доверия», — рассказал глава МККК.
У Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, представители комитета возвращаются в Степанакерт, планируется открыть ещё один-два офиса.