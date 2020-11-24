Красный Крест намерен увеличить присутствие в Карабахе в четыре раза

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил о четырехкратном увеличении контингента МККК в Нагорном Карабахе.

В интервью РБК, опубликованном 24 ноября, он пояснил, что это связано с развитием конфликта. В регион планируется дополнительно отправить 400–500 человек. До войны бюджет миссии в Карабахе составлял 10 млн швейцарских франков, а в 2021 году он составит 45 млн швейцарских франков.

Отвечая на вопрос, чем Красный Крест занимался в Нагорном Карабахе до этой войны, Маурер сказал, что организация «28 лет пыталась разобраться с последствиями войны, которая закончилась 28 лет назад».