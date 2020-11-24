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Глава МВД утвердил изменения в права и другие автомобильные документы

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил изменения в документы автомобилистов — водительское удостоверение, паспорт транспортного средства, свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Как сообщает 24 ноября ТАСС, согласно приказу министра, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения должны быть расположены надписи на трёх языках: русском, английском и французском. В свидетельстве о регистрации необходимо указывать мощность двигателя, а для транспортных средств, состоящих на учёте на ограниченный срок — сведения о сроке государственной регистрации.

Кроме того, изменяется инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

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Комментарии (10)

Wuhan Proletarian
Дык уже в прошлом году выдавали права, которые только счас утверждены.
261217951
В свидетельство о регистрации мощность двигателя и так всегда указывалась.
261217951
Почему не на немецком?
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