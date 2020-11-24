Глава МВД утвердил изменения в права и другие автомобильные документы

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил изменения в документы автомобилистов — водительское удостоверение, паспорт транспортного средства, свидетельстве о регистрации транспортного средства.
Как сообщает 24 ноября ТАСС, согласно приказу министра, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения должны быть расположены надписи на трёх языках: русском, английском и французском. В свидетельстве о регистрации необходимо указывать мощность двигателя, а для транспортных средств, состоящих на учёте на ограниченный срок — сведения о сроке государственной регистрации.
Кроме того, изменяется инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.