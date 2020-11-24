Байден назвал кандидатов на посты в Белом доме. Сторонники антироссийских санкций, женщина во главе разведки, латиноамериканец в министерстве безопасности

Штаб Джо Байдена, который признан избранным президентом США большинством стран мира (но не Россией), назвал имена кандидатов на ключевые посты в Белом доме. Список опубликован 23 ноября на сайте команды Байдена.
Главой Госдепартамента при новом президенте может стать Энтони Блинкен, работавший заместителем госсекретаря при Обаме. Он активно поддерживал санкции против России и исключение страны из G8. Довольно явно свое отношение к России высказывал и кандидат на пост советника по национальной безопасности — Джейк Салливан. В 2017 году он говорил, что санкции были введены правильно, но их недостаточно для сдерживания Путина.
Кандидатом на пост директора национальной разведки стала Эврил Хэйнс — она может стать первой женщиной на этой должности. Также Байден надеется увидеть в Белом доме Алехандро Майоркаса в качестве министра внутренней безопасности, Линду Томас-Гринфилд — постпредом США при ООН, а Джона Керри — спецпосланником президента по климату. CNN подчеркивает, что уроженец Кубы Майоркас может стать первым латиноамериканцем на своей должности.
Согласно предварительным итогам выборов, Байден получил 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп — 232 (при необходимых для победы 270). Однако Трамп пока отказывается признавать поражение и требует пересчета голосов в нескольких штатах. Официально итоги выборов должны подвести 19 декабря — тогда голосует коллегия выборщиков.