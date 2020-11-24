Байден назвал кандидатов на посты в Белом доме. Сторонники антироссийских санкций, женщина во главе разведки, латиноамериканец в министерстве безопасности

Штаб Джо Байдена, который признан избранным президентом США большинством стран мира (но не Россией), назвал имена кандидатов на ключевые посты в Белом доме. Список опубликован 23 ноября на сайте команды Байдена.

Главой Госдепартамента при новом президенте может стать Энтони Блинкен, работавший заместителем госсекретаря при Обаме. Он активно поддерживал санкции против России и исключение страны из G8. Довольно явно свое отношение к России высказывал и кандидат на пост советника по национальной безопасности — Джейк Салливан. В 2017 году он говорил, что санкции были введены правильно, но их недостаточно для сдерживания Путина.

