FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
75.76р89.93р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В пролежавших в морозилке 10 лет летучих мышах нашли «родственников» коронавируса. Впервые за пределами Китая

В летучих мышах, которые 10 лет пролежали в морозильной камере в Камбодже, нашли «родственников» коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию. Об этом 23 ноября пишет Forbes со ссылкой на Nature.

По данным издания, впервые подобный вирус обнаружен в летучих мышах за пределами Китая. Почти одновременно о таком же открытии сообщили японские ученые. Это может помочь установить происхождение инфекции.

В Камбодже штамм близкого «родственника» коронавируса обнаружили в двух подковоносых летучих мышах Шамеля, пойманных еще в 2010 году. Их тела 10 лет хранили в морозилке. Вирусолог Института Пастера в столице Камбоджи Веасна Дуонг заявила, что если выяснится, что речь идет о «предке» SARS-CoV-2, то это поможет понять, как вирус передался от летучих мышей людям.

В Японии «родственника» коронавируса нашли в замороженном помете также подковоносой летучей мыши, пойманной в 2013 году. «Весомые факты указывают, что SARS-CoV-2 происходит от подковоносых летучих мышей, но передался ли он напрямую людям или через промежуточного носителя, остается загадкой», — пишет Nature. Открытия подтверждают, что как минимум «родственники» коронавируса распространены среди летучих мышей даже за пределами Китая.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

263913591
Истребить вместе с норками! Аминь! (с) на правах решений европейских стран
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний