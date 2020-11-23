В пролежавших в морозилке 10 лет летучих мышах нашли «родственников» коронавируса. Впервые за пределами Китая

В летучих мышах, которые 10 лет пролежали в морозильной камере в Камбодже, нашли «родственников» коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию. Об этом 23 ноября пишет Forbes со ссылкой на Nature.

По данным издания, впервые подобный вирус обнаружен в летучих мышах за пределами Китая. Почти одновременно о таком же открытии сообщили японские ученые. Это может помочь установить происхождение инфекции.



В Камбодже штамм близкого «родственника» коронавируса обнаружили в двух подковоносых летучих мышах Шамеля, пойманных еще в 2010 году. Их тела 10 лет хранили в морозилке. Вирусолог Института Пастера в столице Камбоджи Веасна Дуонг заявила, что если выяснится, что речь идет о «предке» SARS-CoV-2, то это поможет понять, как вирус передался от летучих мышей людям.

