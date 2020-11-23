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Бывший главный криминалист МВД получил восемь лет колонии за мошенничество на 90 млн рублей

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику экспертно-криминалистического центра МВД Петру Гришину, его заместителю Олегу Мазуру и бизнесмену Сергею Нарутову по делу о мошенничестве. Об этом 23 ноября пишет РБК.

Гришин получил восемь лет колонии, Мазур и Нарутов — по семь лет. Кроме того, экс-главного криминалиста лишили звания генерал-лейтенанта полиции, а Мазур больше не полковник. Гришину придется выплатить штраф в 1,5 млн рублей, его бывшему заместителю и Нарутову — по 1,3 млн. Это помимо того, что со всех осужденных в пользу МВД должно быть взыскано в счет ущерба более 62,4 млн рублей.

Петр Гришин и его сообщники были задержаны в 2017 году. По версии следствия, Гришин и его заместитель Мазур закупали оборудование для экспертно-криминалистического центра по завышенной цене у компаний Нарутова. Общий ущерб оценили в 90 млн рублей. Все контракты удавалось отдавать одному бизнесмену, поскольку техзадания для тендеров специально усложнялись и детализировались так, чтобы другие поставщики никак не могли успешно принять участие в конкурсе.

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Комментарии (6)

mikkola2008
11 млн за один год отсидки. Можно посидеть. Так еще и лет через пять отпустят по УДО.
Мужской Взгляд
В России давно пора отменять мораторий на смертную казнь.
i224
Все так делают.
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