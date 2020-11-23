Бывший главный криминалист МВД получил восемь лет колонии за мошенничество на 90 млн рублей

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику экспертно-криминалистического центра МВД Петру Гришину, его заместителю Олегу Мазуру и бизнесмену Сергею Нарутову по делу о мошенничестве. Об этом 23 ноября пишет РБК.



Гришин получил восемь лет колонии, Мазур и Нарутов — по семь лет. Кроме того, экс-главного криминалиста лишили звания генерал-лейтенанта полиции, а Мазур больше не полковник. Гришину придется выплатить штраф в 1,5 млн рублей, его бывшему заместителю и Нарутову — по 1,3 млн. Это помимо того, что со всех осужденных в пользу МВД должно быть взыскано в счет ущерба более 62,4 млн рублей.

