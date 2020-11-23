FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
75.76р89.93р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Сергей Семак: Пауза сказалась в минус для «Зенита». Некоторые игроки вернулись с проблемами и повреждениями

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» рассказал о кадровых проблемах петербургской команды.

- К сожалению, некоторых игроков, которые не работали до сегодняшнего дня, увидим только сегодня на поле, - заявил 23 ноября Семак на пресс-конференции. - По тем, кто остался в Петербурге — к сожалению, пауза сказалась в минус для нашего состава. Некоторые вернулись из своих сборных с проблемами и повреждениями. Караваева заменили в прошлой игре, он получил повреждение. Вендел приехал с повреждением из олимпийской сборной. Что касается Кругового, у которого был сомнительный тест, то он начал заниматься по индивидуальной программе. Магомед Оздоев также приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Это футболисты, которые не прилетели. Плюс — Дриусси и Азмун, которые только сегодня начинают тренироваться вместе с командой и им только предстоит набрать форму.

Матч «Лацио» - «Зенит» пройдет во вторник, 24 ноября, в Риме. На счету «Зенита» после трех туров группового этапа Лиги чемпионов одно очко. На счету «Лацио» - пять. Единственное очко петербуржцы взяли как раз в первом матче против римлян в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Жора  
Вам бы зарплату сдельную. Как сыграли, так и получили!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний