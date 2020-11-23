Сергей Семак: Пауза сказалась в минус для «Зенита». Некоторые игроки вернулись с проблемами и повреждениями

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» рассказал о кадровых проблемах петербургской команды.
- К сожалению, некоторых игроков, которые не работали до сегодняшнего дня, увидим только сегодня на поле, - заявил 23 ноября Семак на пресс-конференции. - По тем, кто остался в Петербурге — к сожалению, пауза сказалась в минус для нашего состава. Некоторые вернулись из своих сборных с проблемами и повреждениями. Караваева заменили в прошлой игре, он получил повреждение. Вендел приехал с повреждением из олимпийской сборной. Что касается Кругового, у которого был сомнительный тест, то он начал заниматься по индивидуальной программе. Магомед Оздоев также приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Это футболисты, которые не прилетели. Плюс — Дриусси и Азмун, которые только сегодня начинают тренироваться вместе с командой и им только предстоит набрать форму.
Матч «Лацио» - «Зенит» пройдет во вторник, 24 ноября, в Риме. На счету «Зенита» после трех туров группового этапа Лиги чемпионов одно очко. На счету «Лацио» - пять. Единственное очко петербуржцы взяли как раз в первом матче против римлян в Петербурге.