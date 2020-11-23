В ДТП, произошедшем вечером 23 ноября под Петербургом, погибли двое человек. Оно также изменило движение по федеральной трассе: автомобилистам предложили ехать в объезд. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



По предварительной информации, авария произошла в половину восьмого вечера на 42-м километре дороги А-121 «Сортавала». На этом участке трассы столкнулись легковая и грузовая машины. В результате погибли два человека.