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Под Петербургом разрушительное ДТП ограничило движение по трассе «Сортавала». Погибли двое

В ДТП, произошедшем вечером 23 ноября под Петербургом, погибли двое человек. Оно также изменило движение по федеральной трассе: автомобилистам предложили ехать в объезд. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительной информации, авария произошла в половину восьмого вечера на 42-м километре дороги А-121 «Сортавала». На этом участке трассы столкнулись легковая и грузовая машины. В результате погибли два человека.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

«Поврежденным автомобилем полностью перекрыт съезд из Орехово в сторону Приозерска. Объезд организован через развязку Стеклянный – Васкелово», — добавили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сейчас на месте работают представители обслуживающей дорогу подрядной организации для ликвидации последствий происшествия, а также сотрудники правоохранительных органов. Другие подробности устанавливаются.

Видеозапись с последствиями аварии в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» разместили очевидцы. На опубликованных кадрах видно, что удар был настолько разрушительным, что детали машин разбросало на большом расстоянии вдоль проезжей части. Помимо этого, свидетели событий не исключили, что в результате случившегося повреждения могли получить еще несколько автомобилей.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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