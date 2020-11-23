В ДТП, произошедшем вечером 23 ноября под Петербургом, погибли двое человек. Оно также изменило движение по федеральной трассе: автомобилистам предложили ехать в объезд. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
По предварительной информации, авария произошла в половину восьмого вечера на 42-м километре дороги А-121 «Сортавала». На этом участке трассы столкнулись легковая и грузовая машины. В результате погибли два человека.
«Поврежденным автомобилем полностью перекрыт съезд из Орехово в сторону Приозерска. Объезд организован через развязку Стеклянный – Васкелово», — добавили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Сейчас на месте работают представители обслуживающей дорогу подрядной организации для ликвидации последствий происшествия, а также сотрудники правоохранительных органов. Другие подробности устанавливаются.
Видеозапись с последствиями аварии в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» разместили очевидцы. На опубликованных кадрах видно, что удар был настолько разрушительным, что детали машин разбросало на большом расстоянии вдоль проезжей части. Помимо этого, свидетели событий не исключили, что в результате случившегося повреждения могли получить еще несколько автомобилей.