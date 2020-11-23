«Фонтанка» назвала самые влиятельные финские компании на российском рынке

Интернет-газета «Фонтанка» представила результаты ежегодного исследования «Лидеры финского бизнеса — 2020. На виражах русских горок». Презентация проекта состоялась 17 ноября в Доме Финляндии с участием представителей администрации Петербурга, консульства Финляндии и первых лиц финского бизнеса.
Исследование представляет собой рейтинг 30 крупнейших по выручке компаний из Суоми, работающих на российском рынке. Эти игроки также являются главными инвесторами и представляют основные отрасли, которые развивает в России финский бизнес.
К 2020 году компании из Суоми исчерпали восстановительный импульс после кризиса 2014–2015 годов. Уже в 2019 году совокупная выручка ТОП-30 финских компаний практически не изменилась: рост составил 0,8%, до 338 млрд рублей. При этом за пять лет рынок лишился пятерых крупных игроков с суммарным годовым оборотом 56 млрд рублей (Kesko, Neste, Stockmann, Ruukki, Scanfert). За это время доля ретейла в ТОП-30 упала с 20 до 3%, а недвижимости с 12 до 6%. В 2020 году игроки, раскрывающие промежуточную отчетность за девять месяцев, сократили выручку в евро в среднем на 10%. Рублевый показатель за счет девальвации остался на уровне прошлого года.
Лидером финского бизнеса в России в общем рейтинге влиятельности стала энергетическая компания Fortum. Также она получила награду в номинациях «Лидер финского бизнеса в России» (производители)» и «Лидер по инвестициям».
Среди ретейлеров «Лидером финского бизнеса» стала компания SOK, которая осталась последним представителем отрасли в ТОП-30. Среди девелоперов и владельцев недвижимости первое место заняла YIT, в сфере услуг — Itella (Posti). Среди дистрибьюторов первое место досталось Prysmian Group.
Самой динамичной финской компанией в России оказалась компания Metso Outotec, поставщик оборудования для горнодобывающего и строительного секторов промышленности.
Благодарим за поддержку нашего проекта
— компанию АО «ЮИТ Санкт-Петербург», генерального партнера, одну из лидирующих компаний в области жилищного строительства региона, которая поддерживает проект на протяжении нескольких лет;
— АО «КИИЛТО-КЛЕЙ», юбилейного партнера проекта (в прошлом году концерн Kiilto отметил 100-летие со дня основания, а в этом году — 25 лет существования бизнеса в России);
— компании-партнеры Baker McKenzie, Capital Legal Services и АО «Амира».