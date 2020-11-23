«Фонтанка» назвала самые влиятельные финские компании на российском рынке

Исследование представляет собой рейтинг 30 крупнейших по выручке компаний из Суоми, работающих на российском рынке. Эти игроки также являются главными инвесторами и представляют основные отрасли, которые развивает в России финский бизнес.

К 2020 году компании из Суоми исчерпали восстановительный импульс после кризиса 2014–2015 годов. Уже в 2019 году совокупная выручка ТОП-30 финских компаний практически не изменилась: рост составил 0,8%, до 338 млрд рублей. При этом за пять лет рынок лишился пятерых крупных игроков с суммарным годовым оборотом 56 млрд рублей (Kesko, Neste, Stockmann, Ruukki, Scanfert). За это время доля ретейла в ТОП-30 упала с 20 до 3%, а недвижимости с 12 до 6%. В 2020 году игроки, раскрывающие промежуточную отчетность за девять месяцев, сократили выручку в евро в среднем на 10%. Рублевый показатель за счет девальвации остался на уровне прошлого года.

Лидером финского бизнеса в России в общем рейтинге влиятельности стала энергетическая компания Fortum. Также она получила награду в номинациях «Лидер финского бизнеса в России» (производители)» и «Лидер по инвестициям».

Среди ретейлеров «Лидером финского бизнеса» стала компания SOK, которая осталась последним представителем отрасли в ТОП-30. Среди девелоперов и владельцев недвижимости первое место заняла YIT, в сфере услуг — Itella (Posti). Среди дистрибьюторов первое место досталось Prysmian Group.