Обкраденной девочке Бэнкси подарили новый бесколесный велосипед

Девочке с обручем-шиной с граффити Бэнкси вернули велосипед. Украденную раму с одним колесом в английском городе Ноттингеме заменили на новую. Как пишет Би-би-си, инсталляцию восстановили в понедельник, 23 ноября. Единственное отличие нового велосипеда в том, что он не погнут.



Байк пропал с одной из улиц города в минувшие выходные. Об этом в воскресенье заявила учительница местной школы. Жители Ноттингема поделились с прессой, что очень расстроены случившимся: испортить инсталляцию и украсть велосипедную раму неизвестным не помешало даже то, что она была прикреплена к фонарному столбу.

