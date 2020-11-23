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Обкраденной девочке Бэнкси подарили новый бесколесный велосипед

Девочке с обручем-шиной с граффити Бэнкси вернули велосипед. Украденную раму с одним колесом в английском городе Ноттингеме заменили на новую. Как пишет Би-би-си, инсталляцию восстановили в понедельник, 23 ноября. Единственное отличие нового велосипеда в том, что он не погнут.

Байк пропал с одной из улиц города в минувшие выходные. Об этом в воскресенье заявила учительница местной школы. Жители Ноттингема поделились с прессой, что очень расстроены случившимся: испортить инсталляцию и украсть велосипедную раму неизвестным не помешало даже то, что она была прикреплена к фонарному столбу.

Граффити, на котором ребёнок крутит шину, словно обруч, Бэнкси создал в октябре 2020 года. Власти оперативно накрыли изображение прозрачным экраном. Такая мера помогла спасти картину как минимум от двух покушений вандалов.

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Комментарии (1)

houspi
Своих новостей добрых нет, хоть, мировые почитать.
У нас что ни новость, так или расчлененка, или обнаженка.
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