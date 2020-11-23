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«Я вообще пацифист и веган». Блогер показал, как с помощью скейтборда отбивался от сотрудников метро Петербурга

Петербургский блогер, публикующий фотографии под ником Hypelayer, 23 ноября разместил в Stories на своей странице в Instagram видеозапись его словесного конфликта с сотрудниками городской подземки, который перерос в драку. Отбиваться пришлось скейтбордом, а затем спешно отступать.

Подробности случившегося молодой человек рассказал «Фонтанке». По его словам, все произошло накануне вечером в вестибюле станции метро «Обводный канал». Конфликт начался с адресованной ему просьбы сотрудников метрополитена пройти через рамку и положить рюкзак на ленту.

«Я развернулся, чтобы пройти досмотр. Сотрудник метрополитена, можно сказать, наскочил на мою доску. Потом они вдвоем уже стали говорить мне, мол, я попытался напасть на сотрудника метрополитена. Хотя не было никакой попытки нападения. В результате меня держали три человека, не давали мне покинуть вестибюль, при этом не проводя никакого досмотра. По их словам, они обратились в полицию. Хотя это все длилось 20-30 минут. Полиция бы уже приехала. В общем, я сам не понял, чего они хотели», — рассказал свою версию событий Hypelayer.

Судя по видеозаписям, которые он предоставил «Фонтанке», отбиваться пришлось скейтбордом, после чего спешно покидать покидать городскую подземку.

сторис в instagram / hypelayer

Блогер также отметил, что у него «до сих пор идет кровь из носа» и «болит голова», добавив, что один из сотрудников метрополитена написал на него заявление в полицию. «Получается, я один против этой системы, которая может меня просто пережевать. <…> Я понимаю, легко выставить меня маргиналом и городским сумасшедшим. Но, увы, меня спровоцировали. <…> Я, вообще, пацифист и веган», — высказался Hypelayer.

instagram / hypelayer

В пресс-службе метрополитена Петербурга «Фонтанке» сообщили, что не будут комментировать ситуацию и направили в ГУ МВД по городу и области. В полицейском главке отметили, что на опубликованных роликах задержание производили мужчины в форме городской подземки, поэтому обращаться необходимо туда.

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Комментарии (6)

Alkaline
Непонятно, с чего до него докопались. По струнке не ходит? Не подчинился хамскому окрику в полсекунды? Блогер выглядит ок, не нужно ему это все - но пришлось поучаствовать. А "толстого"-то засняли? ))
shushu
пожалуй тут пригодился бы пластиковый хомут заместо наручников, а то блогер какой-то буйный, да и не один а с поддержкой видеосъемки
Владислав М
Какие-то охранники нарушили конституционное право гражданина на свободу передвижения, а полиция безмолствует. Браво!
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