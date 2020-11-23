Фонд Александра Сокурова не смог вернуть одолженные «доносчику» 800 тысяч рублей

Суд отказался взыскать с Михаила Георгиевского 800 тысяч рублей, которые ему будто бы одолжил Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» Александра Сокурова. О решении 23 ноября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.



История долгая и тянется аж с сентября 2015 года. Тогда фонд обратился в суд с заявлением. В нём отмечалось, что «Пример интонации» дал взаймы 800 тысяч Георгиевскому, который был то ли техническим директором российского режиссёра Сокурова, то ли его помощником. Деньги были предоставлены до 28 ноября 2016 года, однако возвращены в установленный срок не были, при этом заёмщик старательно избегал контактов со стороной истца.

