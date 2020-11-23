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Astra Zeneca готова доверить производство своей вакцины российской «Р-Фарм» более чем для 20 стран

Британская фармацевтическая компания Astra Zeneca, которая подвела промежуточные итоги успешной третьей стадии клинических исследований своей вакцины от коронавируса, готова передать её производство в России в руки московской «Р-Фарм». Оттуда препарат будут поставлять более чем в 20 стран.

Планируется, что препарат будут изготавливать в разных странах для более эффективной дистрибуции. На карту, которую опубликовала Astra Zeneca 23 ноября, обратило внимание издание The Bell. Из неё стали известны государства, в которые разработанную совместно с Оксфордским университетом вакцину будут отправлять с российского завода. С июля 2021 года препарат от Astra Zeneca поставят во все страны бывшего СССР, кроме Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, Украины и Белоруссии (они получат вакцину по линии ЕС), а также Киргизии и Таджикистана (им препарат доставят по линии Индийского института сыворотки, SII).

Также «оксфордская» вакцина российского производства отправится в Сербию, Черногорию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Монголию, Иран, Ирак, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Оман, Египет, Тунис, Алжир и Марокко. Получит её, конечно, и сама Россия.

«Р-Фарм» подписала соглашение об изготовлении вакцины AstraZeneca для обеспечения зарубежных поставок ещё летом, но список стран не уточнялся.

AstraZeneca последней из крупных компаний, дальше всех продвинувшихся в разработке вакцины от COVID-19, объявила о промежуточных результатах третьей фазы испытаний, которые проводились в Британии и Бразилии. Среди более чем 11 тысяч добровольцев, которым ввели препарат, не было зарегистрировано ни одной госпитализации или тяжелых случаев заболевания коронавируса. В ходе исследования был выявлен 131 случай COVID-19. Вакцина AstraZeneca показала эффективность 90% при одном из испытанных методов вакцинации и среднюю эффективность на уровне 70%. Объявленная цена — 4–5 долларов за дозу.

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Комментарии (7)

Capt
То есть все смерти от этой "вакцины" повесят на Россию - мол, мы им технологию вакцины передали, а они, в силу своей природной зловредности, стали людей травить!
f0ntan
Цена вакцинирования все решит. Объявленная цена вакцины Astra Zeneca 4-5 долларов. Никто не будет проявлять патриотизм, если наши вакцины в рублях будут стоить дороже.
dedmoroz_5e4d8827384c2
саксы ушлые донельзя, без мыла в ........., пусть российскую вакцину производят)))
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