Astra Zeneca готова доверить производство своей вакцины российской «Р-Фарм» более чем для 20 стран

Британская фармацевтическая компания Astra Zeneca, которая подвела промежуточные итоги успешной третьей стадии клинических исследований своей вакцины от коронавируса, готова передать её производство в России в руки московской «Р-Фарм». Оттуда препарат будут поставлять более чем в 20 стран.

Планируется, что препарат будут изготавливать в разных странах для более эффективной дистрибуции. На карту, которую опубликовала Astra Zeneca 23 ноября, обратило внимание издание The Bell. Из неё стали известны государства, в которые разработанную совместно с Оксфордским университетом вакцину будут отправлять с российского завода. С июля 2021 года препарат от Astra Zeneca поставят во все страны бывшего СССР, кроме Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии, Украины и Белоруссии (они получат вакцину по линии ЕС), а также Киргизии и Таджикистана (им препарат доставят по линии Индийского института сыворотки, SII).