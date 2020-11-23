Неизвестные украли часть работы уличного художника Бэнкси в английском городе Ноттингеме. Они увезли велосипед без заднего колеса, который был прикован к столбу на одной из улиц. Рядом на стене художник изобразил девочку, которая крутит шину как обруч.



Фотографию граффити Бэнкси выложил у себя в Instagram в октябре.