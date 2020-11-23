Неизвестные украли часть работы уличного художника Бэнкси в английском городе Ноттингеме. Они увезли велосипед без заднего колеса, который был прикован к столбу на одной из улиц. Рядом на стене художник изобразил девочку, которая крутит шину как обруч.
Фотографию граффити Бэнкси выложил у себя в Instagram в октябре.
Как 23 ноября пишет The Guardian, пропажу велосипеда утром накануне обнаружила учительница одной из местных школ, которая специально приехала на место, чтобы рассмотреть работу. Жители городка расстроились из-за исчезновения велосипеда: они говорили, что гордились новой достопримечательностью и чувствовали, что знаменитый стрит-артист сделал им «подарок», поработав в Ноттингеме. Ту часть инсталляции, на которой изображена девочка, ранее закрыли специальным прозрачным защитным стеклом и тем самым спасли её от вандалов.
В сентябре 2019 года неизвестные украли дорожный знак с картиной авторства Бэнкси, их не нашли. Впрочем, иногда картины художника уничтожают вполне публично: в июле 2020 года это произошло с крысами, «чихающими» без масок в вагонах лондонской подземки. Изображения ликвидировали сами сотрудники метрополитена, объяснив, что политика компании не допускает наличия никаких, даже высокохудожественных, граффити.