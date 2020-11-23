FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В Англии украли часть работы Бэнкси. Героиню граффити оставили без велосипеда

Неизвестные украли часть работы уличного художника Бэнкси в английском городе Ноттингеме. Они увезли велосипед без заднего колеса, который был прикован к столбу на одной из улиц. Рядом на стене художник изобразил девочку, которая крутит шину как обруч.

Фотографию граффити Бэнкси выложил у себя в Instagram в октябре.

Как 23 ноября пишет The Guardian, пропажу велосипеда утром накануне обнаружила учительница одной из местных школ, которая специально приехала на место, чтобы рассмотреть работу. Жители городка расстроились из-за исчезновения велосипеда: они говорили, что гордились новой достопримечательностью и чувствовали, что знаменитый стрит-артист сделал им «подарок», поработав в Ноттингеме. Ту часть инсталляции, на которой изображена девочка, ранее закрыли специальным прозрачным защитным стеклом и тем самым спасли её от вандалов.

В сентябре 2019 года неизвестные украли дорожный знак с картиной авторства Бэнкси, их не нашли. Впрочем, иногда картины художника уничтожают вполне публично: в июле 2020 года это произошло с крысами, «чихающими» без масок в вагонах лондонской подземки. Изображения ликвидировали сами сотрудники метрополитена, объяснив, что политика компании не допускает наличия никаких, даже высокохудожественных, граффити.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Oleg_I
"Жители городка расстроились из-за исчезновения велосипеда: они говорили, что гордились новой достопримечательностью и чувствовали, что знаменитый стрит-артист сделал им «подарок», поработав в Ноттингеме." - вот как относятся к стрит-арту в цивилизованных странах, им гордятся.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний