Профсоюз учителей предложил отказаться от родительских чатов после массовой драки в Петербурге

Профсоюз работников образования «Учитель» призвал отказаться от родительских чатов и признать их «нелегитимными» после массовой драки в Петербурге, которая началась со ссоры именно в таком чате. Об этом Znak.com 23 ноября заявила сопредседатель профсоюза Марина Балуева.

Она признала, что вовсе запретить подобные чаты невозможно, однако предложила перенести их на некий «форум», где будет присутствовать модератор.



«Наши люди не готовы к диалогу, они не умеют его вести, и до тех пор, пока люди не научатся [общаться], [родительские чаты] необходимо модерировать... Совсем запретить чаты нельзя, потому что родители имеют право участвовать и в воспитании своих детей, и оказывать влияние на школу», — подчеркнула Балуева.

