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Профсоюз учителей предложил отказаться от родительских чатов после массовой драки в Петербурге

Профсоюз работников образования «Учитель» призвал отказаться от родительских чатов и признать их «нелегитимными» после массовой драки в Петербурге, которая началась со ссоры именно в таком чате. Об этом Znak.com 23 ноября заявила сопредседатель профсоюза Марина Балуева.

Она признала, что вовсе запретить подобные чаты невозможно, однако предложила перенести их на некий «форум», где будет присутствовать модератор.

«Наши люди не готовы к диалогу, они не умеют его вести, и до тех пор, пока люди не научатся [общаться], [родительские чаты] необходимо модерировать... Совсем запретить чаты нельзя, потому что родители имеют право участвовать и в воспитании своих детей, и оказывать влияние на школу», — подчеркнула Балуева.

22 ноября в Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за ссоры в родительском чате. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), один из участников происшествия, 28-летний мужчина, задержан.

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Комментарии (36)

PapaKarlo
Интернет некоторым вспыльчивым типам дает ощущение вседозволенности и безнаказанности. И это ощущение переходит в криминальные действия. Нужно что-то предпринимать... Модерирование чатов -это самое простое. Следует попробовать...
Ростислав Павчинский
Вместо того, чтобы организовывать всероссийскую бессрочную забастовку учителей, учительский профсоюз, как обычно, обсуждает всякую ....
Капитан Очевидность2
массовая драка в Петербурге, после ссоры в родительском чате.

Что они все там курят в этих своих чатах? Что такое можно там не поделить, что до мордобоев и даже убийств дело доходит? Взносы на новогодний утренник что ли?
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