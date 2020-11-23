FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Финские музеи ждут россиян. Пока — на онлайн-экскурсиях в отечественных соцсетях

Финляндия запускает серию онлайн-экскурсий по музеям. Цикл стартует 23 ноября: каждую неделю по понедельникам, средам и пятницам в 16.00 в пабликах национального офиса по туризму страны Visit Finland во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» https://ok.ru/visitfinland будут появляться ролики с записью рассказов о различных экспозициях.

В программе — экскурсия по хельсинкскому Музею дизайна, морскому центру «Велламо» в Котке, замку Турку в одноименном городе, крепости Хяме XIII века, основанной в Хямеенлинне, а также музеям Серлакиуса в Озерном регионе. Ведущие прогулок — кураторы площадок-участников. Рассказывая о коллекциях, они сделают акцент на истории Финляндии и культурном наследии страны.

После публикации посмотреть экскурсии в Сети получится в любое время. Чтобы пользователям было легче найти нужные выпуски образовательной программы, все видео в социальных сетях отметят хештегом #мывмузей.

Напомним, в октябре генконсул Финляндии сообщила в интервью «Фонтанке», что нельзя гарантировать открытие границы между странами до Нового года. Позже пограничники полностью исключили возможность снятия ограничений до конца 2020 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний