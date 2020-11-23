Финские музеи ждут россиян. Пока — на онлайн-экскурсиях в отечественных соцсетях

Финляндия запускает серию онлайн-экскурсий по музеям. Цикл стартует 23 ноября: каждую неделю по понедельникам, средам и пятницам в 16.00 в пабликах национального офиса по туризму страны Visit Finland во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» https://ok.ru/visitfinland будут появляться ролики с записью рассказов о различных экспозициях.



В программе — экскурсия по хельсинкскому Музею дизайна, морскому центру «Велламо» в Котке, замку Турку в одноименном городе, крепости Хяме XIII века, основанной в Хямеенлинне, а также музеям Серлакиуса в Озерном регионе. Ведущие прогулок — кураторы площадок-участников. Рассказывая о коллекциях, они сделают акцент на истории Финляндии и культурном наследии страны.

