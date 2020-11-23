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Беглов назначил свою давнюю соратницу Наталью Чечину членом Горизбиркома

Губернатор Петербурга Александр Беглов 23 ноября назначил главу Курортного района Наталью Чечину членом городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Это следует из постановления градоначальника, опубликованного на официальном сайте правовой информации 23 ноября.

«Назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Чечину Наталью Валентиновну», — говорится в документе.

В ноябре ЦИК рассмотрел две кандидатуры на должность члена Горизбиркома: экс-ректора юрфака РАНХиГС Сергея Цыпляева и главу администрации Курортного района города Наталью Чечину, давнюю знакомую Александра Беглова. Центральная комиссия поддержала последнюю.

Теперь ЦИКу предстоит предложить Горизбиркому кандидата из числа членов на пост председателя. Он определяется тайным голосованием членов городской комиссии. Вероятнее всего, кресло займет Чечина.

Место члена комиссии в Петербурге освободилось после ухода с должности главы ГИК Виктора Миненко, которого Беглов лично наградил орденом Почета, несмотря на недовольство председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Sibir_5e4d67bbb7aea
член цик Наталья... жесть...
latnik
У одних соратники, у других подельники... Где та грань, что отделяет одно от другого?
Otkating
Давняя соратница.

Я помню как про Евгению Васильеву отзывались соратники которых она от кормушки отодвинула. "Самый лучший ...!!! Я не мог, я мужик."
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