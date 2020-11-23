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Двух участниц Pussy Riot оштрафовали за акцию с радужными флагами на день рождения Путина

Еще две участницы панк-группы Pussy Riot получили административные штрафы за акцию с радужными флагами, устроенную в день рождения президента России Владимира Путина. Еще один участник был оштрафован двумя неделями ранее.

Как сообщает 23 ноября портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на своих адвокатов, представлявших интересы активисток в суде, Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей Веронику Никульшину, а Пресненский суд назначил штраф в 15 тысяч рублей Марии Алехиной. Обеих признали виновными по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ о нарушении правил участия в публичном мероприятии. Вывешивание флагов на настенные флагштоки сочли формой пикетирования.

Утром 7 октября участники Pussy Riot поздравили Владимира Путина с днем рождения, вывесив радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД «Басманный». Во время акции был задержан журналист «Радио Свобода» Артем Радыгин, вечером того же дня задержали участников группы Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. 11 ноября участника Pussy Riot Василия Крестьянинова оштрафовали за акцию на 15 тысяч рублей по той же ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

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Комментарии (4)

ash364
А с другой стороны - что они сделали?
Mr_Pu
Транш из-за бугра в битках - перекроет штраф "наймиткам" на порядки...
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