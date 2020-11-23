Двух участниц Pussy Riot оштрафовали за акцию с радужными флагами на день рождения Путина

Еще две участницы панк-группы Pussy Riot получили административные штрафы за акцию с радужными флагами, устроенную в день рождения президента России Владимира Путина. Еще один участник был оштрафован двумя неделями ранее.



Как сообщает 23 ноября портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на своих адвокатов, представлявших интересы активисток в суде, Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей Веронику Никульшину, а Пресненский суд назначил штраф в 15 тысяч рублей Марии Алехиной. Обеих признали виновными по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ о нарушении правил участия в публичном мероприятии. Вывешивание флагов на настенные флагштоки сочли формой пикетирования.