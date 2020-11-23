Валерия Гай-Германика снимет сериал об «абаканском душителе» для американского стримингового сервиса

Проект будет показан на американском стриминговом сервисе Topic, он будет состоять из восьми серий. Телепродукт расскажет реальную историю серийного убийцы Дмитрия Лебедя, державшего в страхе российский городок с 2012 по 2017 год. В основе сценария — статья Таисии Бекбулатовой «Дорога в Аскиз», опубликованная в издании «Холод».

Режиссером сериала «Мерзлая земля» компании Александра Роднянского «Нон-Стоп продакшн» станет Валерия Гай-Германика. Об этом 23 ноября сообщает издание Variety . Ранее режиссером этого проекта называли Дарью Жук.

По данным «Нон-стоп продакшн», это будет первый российский сериал, снятый в копродукции с американской компанией.



Производство начнется весной 2021 года в Апатитах.



«Абаканский душитель», как его окрестили СМИ, Дмитрий Лебедь работал в такси в Хакасии, в 2019 году был признан виновным в серии убийств и изнасилований, приговорен к пожизненному сроку.

