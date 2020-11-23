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Петербургские депутаты внесли в Госдуму законопроект о правилах землепользования и застройки. Они хотят сами решать, кто утверждает ПЗЗ

В Государственную думу внесен законопроект об особых правилах утверждения правил землепользования и застройки (ПЗЗ) для городов федерального значения. Поправки в Градостроительный кодекс инициировал Мариинский дворец.

Законопроект поступил в Госдуму на выходных, документ опубликован на сайте парламента 26 ноября. Сейчас кодекс утверждает, что правила землепользования и застройки утверждаются высшими исполнительным органами госвласти субъектов; депутаты ЗакСа предлагают дополнить: «если законами субъектов Российской Федерации — городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя не установлено, что они утверждаются законодательными (представительными) органами».

В пояснительной записке говорится, что это вызвано разделением полномочий в Петербурге по утверждению ПЗЗ и Генплана: при установке правил землепользования иногда требуется изменить функциональное зонирование. С учетом всех процедур, уходит минимум полтора года.

Проект о соответствующей федеральной инициативе ЗакС согласовал 18 ноября. Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, почему депутаты хотят вернуть полномочия по ПЗЗ себе.

Правила землепользования и застройки определяют градостроительные регламенты, в том числе плотность, высоту, объем застройки. Правила «привязаны» к Генплану города, который устанавливает функциональное назначение территорий, и уточняют, что именно можно возводить.

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