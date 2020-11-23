В США умер один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge 37-летний Патрик Куинн. Об этом сообщил фонд ALS Association, который собирает деньги на помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).



«Мы с глубокой печалью должны сообщить о том, что Патрик умер сегодня рано утром. Он был во многих отношениях настоящим подарком судьбы для всех нас. Мы будем помнить его за способность воодушевлять и мужество, проявленные в его неустанной борьбе с ALS», — говорится на странице Куина в Facebook.