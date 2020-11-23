В США умер один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge 37-летний Патрик Куинн. Об этом сообщил фонд ALS Association, который собирает деньги на помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).
«Мы с глубокой печалью должны сообщить о том, что Патрик умер сегодня рано утром. Он был во многих отношениях настоящим подарком судьбы для всех нас. Мы будем помнить его за способность воодушевлять и мужество, проявленные в его неустанной борьбе с ALS», — говорится на странице Куина в Facebook.
В декабре 2019 года от этого же заболевания умер другой основатель флешмоба — 34-летний Питер Фрейтс.
Акция по обливанию холодной водой стартовала в июле 2014 года. Флешмоб, распространившийся по всему миру, призван привлечь внимание к боковому амиотрофическому склерозу (БАС). Это заболевание поражает ЦНС. По правилам акции, участник Ice Bucket Challenge выливает на себя ведро ледяной воды и фиксирует этот момент на видео, а после этого передает эстафету другим участникам, которые должны сделать то же самое в течение 24 часов. Вместе с обливанием холодной водой участники акции жертвуют $100 в пользу фонда ALS Association.