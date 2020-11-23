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Посттрагедия русского человека: в СХТ выходит спектакль «Иванов» по пьесе Чехова

26 ноября Социально-художественный театр представит на площадке театра «ЦЕХЪ» спектакль «Иванов» по одноименной пьесе Антона Чехова.

фото с репетиции спектакля
фото с репетиции спектакляФото: Екатерина Шохтина, фото предоставлено театром

«Иванов» — одна из ранних пьес Чехова, первая, которая была поставлена на сцене. «Обыкновеннейший человек, совсем не герой» — так характеризовал сам автор своего центрального персонажа, Николая Алексеевича Иванова. Честный и великодушный, но утомленный и тоскующий, в прошлом деятельный, а сейчас глубоко разочарованный в жизни, Иванов пытается отыскать выход из порочного круга собственных ошибок, найти то, ради чего стоит жить.

«Пьеса, которая в первой авторской редакции была представлена как комедия, а в последней как драма, в нашей интерпретации — посттрагедия. В контексте современных общественных процессов тема правды, совести и одинокого голоса человека звучит абсурдно и смешно. О чём наш «Иванов»? О смерти и, конечно, о том, как хочется жить. Жить, любить и мечтать по-настоящему, верить и надеяться на счастье. В каждом персонаже есть жажда полноты жизни, энергия перемен, но не каждый позволяет себе жить», — рассказывают в театре.

В спектакле заняты актеры СХТ, Городского театра, Этюд-театра. Режиссер — Татьяна Ра, художники — Алина Михайлова, Оганес Айрапетян.

Начало в 19:00 (16+).

Алёна Палатченко

фото с репетиции спектакля
фото с репетиции спектакляФото: Екатерина Шохтина, фото предоставлено театром

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