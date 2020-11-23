С судовладельцев в России планируют брать плату за прохождение модернизированных водных путей

В России планируют брать деньги с судовладельцев за прохождение участков внутренних водных путей, где модернизируется инфраструктура. Об этом 23 ноября заявил глава Росморречфлота Александр Пошивай на форуме «Транспортная неделя 2020».
«Плата должна взиматься за конкурентную услугу, которая предоставляется судовладельцам. Поэтому мы предполагаем, что на первоначальном этапе плату введем там, где у нас будут производиться большие масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства», — цитирует Пошивая РИА Новости.
По его словам, взимание платы обосновано более высокой прибылью, которую судовладельцы получат за счет увеличения объемов грузовых перевозок на модернизированных участках.
Также брать плату планируют с пользователей специальных электронных навигационных карт на базе системы «ГЛОНАСС». Предполагается, что цена использования такой системы составит от 50 до 100 тыс. рублей с одного судна.