С судовладельцев в России планируют брать плату за прохождение модернизированных водных путей

В России планируют брать деньги с судовладельцев за прохождение участков внутренних водных путей, где модернизируется инфраструктура. Об этом 23 ноября заявил глава Росморречфлота Александр Пошивай на форуме «Транспортная неделя 2020».



«Плата должна взиматься за конкурентную услугу, которая предоставляется судовладельцам. Поэтому мы предполагаем, что на первоначальном этапе плату введем там, где у нас будут производиться большие масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства», — цитирует Пошивая РИА Новости.