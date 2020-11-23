Петербурженка заплатила за поездку в такси почти 56 тысяч рублей. Запомнились крепкий сон и писклявый незнакомец

В Петербурге пассажирка такси имела неосторожность уснуть рядом с незнакомцем после бурной ночи на Думской. Восстанавливать обстоятельства поездки пришлось в отделе полиции.
Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, накануне в отдел полиции Василеостровского района обратилась 34-летняя координатор отдела безопасности одного из сетевых супермаркетов, которая заявила о пропаже без малого 56 тысяч рублей. Деньги пропали после поездки с частником.
Окончание рабочей недели заявительница отмечала со знакомым в баре на Думской. Около половины третьего ночи с руки поймала машину и назвала адрес молодого человека на Васильевском острове. Водитель — смуглый и черноглазый мужчина лет 30 — оказался настолько любезен, что остановился у банкомата, чтобы пассажирка сняла с карты 800 рублей наличными. Дальше женщину сморил сон.
К месту назначения её доставили в целости, однако не со всеми личными вещами. В квартире оказалось, что при себе нет смартфона, а наутро в сумочке не нашлась карта. С неё ранним утром уже успели снять 10 тысяч рублей, а немногим позже кто-то перевёл на украденную карту ещё 30 тысяч с кредитки, доступ к которой могли получить через смартфон.
Из особых примет водителя запомнился только писклявый голос, марку белого автомобиля, на котором уехала из клуба, женщина назвать не смогла.