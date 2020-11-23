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Петербурженка заплатила за поездку в такси почти 56 тысяч рублей. Запомнились крепкий сон и писклявый незнакомец

В Петербурге пассажирка такси имела неосторожность уснуть рядом с незнакомцем после бурной ночи на Думской. Восстанавливать обстоятельства поездки пришлось в отделе полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, накануне в отдел полиции Василеостровского района обратилась 34-летняя координатор отдела безопасности одного из сетевых супермаркетов, которая заявила о пропаже без малого 56 тысяч рублей. Деньги пропали после поездки с частником.

Окончание рабочей недели заявительница отмечала со знакомым в баре на Думской. Около половины третьего ночи с руки поймала машину и назвала адрес молодого человека на Васильевском острове. Водитель — смуглый и черноглазый мужчина лет 30 — оказался настолько любезен, что остановился у банкомата, чтобы пассажирка сняла с карты 800 рублей наличными. Дальше женщину сморил сон.

К месту назначения её доставили в целости, однако не со всеми личными вещами. В квартире оказалось, что при себе нет смартфона, а наутро в сумочке не нашлась карта. С неё ранним утром уже успели снять 10 тысяч рублей, а немногим позже кто-то перевёл на украденную карту ещё 30 тысяч с кредитки, доступ к которой могли получить через смартфон.

Из особых примет водителя запомнился только писклявый голос, марку белого автомобиля, на котором уехала из клуба, женщина назвать не смогла.

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Комментарии (5)

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.... о драке на Думской с кавказцами карманниками, я так понял, Фонтанка типа не в курсе ... зато про то, как негодяй фехтовальщик обидел уважаемых уроженцев Азербайджана настрочила моментально.
Greedleak
Странные какие-то люди поставлены координировать безопасность в одном из сетевых супермаркетов.
Ник Приносящий Счастье
Снова вонючий чуркобес ограбил белую женщину. Истинное лицо чёрных.
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