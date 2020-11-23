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Драка на Тореза после переписки в родительском чате стала уголовным делом. Уйти из отдела смогли не все

Полиция продлила общение с одним из шести задержанных после драки со стрельбой в Выборгском районе Петербурга. Выяснять обстоятельства конфликта, который зародился в соцсетях, будут в рамках уголовного дела.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 ноября, дознаватель квалифицировал разборки, которые в пятницу устроили на проспекте Тореза, по статье об уголовном хулиганстве (213 УК). В изоляторе на двое суток оставили 28-летнего ранее не судимого петербуржца.

Пятерых его оппонентов отпустили с административными протоколами. Заставшие их ссору жители рассказывали, что участников драки было заметно больше. По их словам, дрались и стреляли человек десять.

Доставленные в отдел объяснили, что на проспекте Тореза их свёл школьный чат родителей, в котором собеседникам не удалось прийти к консенсусу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Pilat
Мутная история с задержанием господа менты.
Вы бы так угонщиков ловили.
Xottabych
Представляется, что пора допуск в Интернет осуществлять только при наличии справки из псих и нарко диспансеров, в противном случае аналогичные разборки недочеловеков перейдут в разряд повседневных!
p-ro100
Дознаватель, верно, заглянул на Ф-ку и узрел комментарии, в которых говорилось о том, что стрельба из оружия в общественном месте являет собою деяние, ответственность за которое предусмотрена уголовным законом.
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