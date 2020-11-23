Драка на Тореза после переписки в родительском чате стала уголовным делом. Уйти из отдела смогли не все

Полиция продлила общение с одним из шести задержанных после драки со стрельбой в Выборгском районе Петербурга. Выяснять обстоятельства конфликта, который зародился в соцсетях, будут в рамках уголовного дела.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 ноября, дознаватель квалифицировал разборки, которые в пятницу устроили на проспекте Тореза, по статье об уголовном хулиганстве (213 УК). В изоляторе на двое суток оставили 28-летнего ранее не судимого петербуржца.

Пятерых его оппонентов отпустили с административными протоколами. Заставшие их ссору жители рассказывали, что участников драки было заметно больше. По их словам, дрались и стреляли человек десять.