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Британец в Индии переболел малярией, лихорадкой денге и коронавирусом. Затем его укусила королевская кобра

Британец Ян Джонс во время поездки в Индию перенес лихорадку денге и малярию. После он заразился коронавирусом, а в финале его укусила королевская кобра. Мужчина смог выжить, пишет 23 ноября The Indian Express.

В Великобритании Джонс работает в благотворительной организации и приехал в Индеию, чтобы организовать работу социальной инициативы по поддержке традиционных ремесленников в штате Раджастхан. Змея укусила его в деревне рядом с городом Джодхпур. Мужчина потерял остроту зрения и у него трудности с ходьбой, но врачи утешают, что со временем все восстановится.

Медики заподозрили у пациента повторное заражение кооронавирусом, но результат теста оказался отрицательным.

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Комментарии (1)

Павел Павлов
Счастливчик,осталось под машину попасть.
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