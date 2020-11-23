Британец в Индии переболел малярией, лихорадкой денге и коронавирусом. Затем его укусила королевская кобра

Британец Ян Джонс во время поездки в Индию перенес лихорадку денге и малярию. После он заразился коронавирусом, а в финале его укусила королевская кобра. Мужчина смог выжить, пишет 23 ноября The Indian Express.



В Великобритании Джонс работает в благотворительной организации и приехал в Индеию, чтобы организовать работу социальной инициативы по поддержке традиционных ремесленников в штате Раджастхан. Змея укусила его в деревне рядом с городом Джодхпур. Мужчина потерял остроту зрения и у него трудности с ходьбой, но врачи утешают, что со временем все восстановится.

