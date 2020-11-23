FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Актера Павла Прилучного госпитализировали с травмами в Москве. В больницу он приехал сам

Актера Павла Прилучного госпитализировали в Москве с переломами костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами. Об этом сообщает 23 ноября телеканал «360» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, актер находится в платной травматологии, куда приехал самостоятельно. Прилучный опубликовал видео в Instagram-сторис, в котором показал панораму столицы из окна Первой городской больницы (ГКБ №1) имени Пирогова. Случившееся он комментировать не стал и лицо в кадре не показал.

По информации ряда телеграм-каналов, актер упал и ударился во время визита в Калининград.

Павел Прилучный известен по фильмам «Мажор», «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», сериалам «Желтый глаз тигра», «Квест» и другим.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

MAGDANOZA
Скорейшего выздоровления!
"костей лицевого скелета" - на Ф нет носителей русского языка?
wagna
Паша, выздораливай скорее!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний