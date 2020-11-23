Актера Павла Прилучного госпитализировали с травмами в Москве. В больницу он приехал сам

Актера Павла Прилучного госпитализировали в Москве с переломами костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами. Об этом сообщает 23 ноября телеканал «360» со ссылкой на источник.



По данным телеканала, актер находится в платной травматологии, куда приехал самостоятельно. Прилучный опубликовал видео в Instagram-сторис, в котором показал панораму столицы из окна Первой городской больницы (ГКБ №1) имени Пирогова. Случившееся он комментировать не стал и лицо в кадре не показал.



По информации ряда телеграм-каналов, актер упал и ударился во время визита в Калининград.

