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Какой пистолет, такие и деньги. Молодой налетчик пришел за выручкой МФО на Васильевском и быстро разочаровался

Полиция за один рабочий день нашла и задержала налетчиков, которые рассчитывали на куш из кассы микрофинансовой организации. В руках у них было две стопки денег, но сумма оказалась почти комичной.

Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, разбойник пришел в офис МФО на Среднем проспекте Васильевского острова накануне еще до десяти утра. На нем была маска и темная одежда, в руках нечто, похожее на пистолет. Кассир требованию подчинилась и отдала все, что было в кассе. Молодой человек забрал две увесистые стопки с тысячными купюрами и мешок с мелочью в довесок.

Кассир сообщила о налете в полицию и уведомила, что разбойник забрал «куклы» — настоящие деньги только прикрывали стопки снизу и сверху, а в пакете с мелочью в общей сложности было сто рублей. Так что общий ущерб — 4100.

На газоне возле места преступления остались брошенными фальшивка из похищенной пачки и такой же не настоящий пистолет. Камеры запечатлели пути отхода налетчика, нашлись и его отпечатки.

Уже к вечеру оперативники из Василеостровского района задержали двоих подозреваемых. Один из них — 18-летний разнорабочий из «Дикси» (в магазине его и нашли), второй — 21-летний молодой человек без работы и прописки. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.

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