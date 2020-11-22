Какой пистолет, такие и деньги. Молодой налетчик пришел за выручкой МФО на Васильевском и быстро разочаровался

Полиция за один рабочий день нашла и задержала налетчиков, которые рассчитывали на куш из кассы микрофинансовой организации. В руках у них было две стопки денег, но сумма оказалась почти комичной.

Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, разбойник пришел в офис МФО на Среднем проспекте Васильевского острова накануне еще до десяти утра. На нем была маска и темная одежда, в руках нечто, похожее на пистолет. Кассир требованию подчинилась и отдала все, что было в кассе. Молодой человек забрал две увесистые стопки с тысячными купюрами и мешок с мелочью в довесок.