Попытка президента России Владимира Путина усадить рядом с собой игрушечного монстра заинтересовала всех участников саммита АТЭС. Это был сувенир из Малайзии. Кадры видеотрансляции опубликовал 22 ноября телеканал «Россия-1».



Кроме сине-желто-красной тканевой фигурки с одним глазом, на столе президента также оказались памятные монеты. Владимир Путин использовал их в качестве подставки. Под сооруженной конструкцией оказались важные документы — борьбу с монстром глава государства все же выиграл, но вот игрушку прятать не стал, оставил «в кадре». Она-то и заинтересовала остальных участников саммита.

