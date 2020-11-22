FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Владимир Путин на саммите АТЭС сразился с монстром из Малайзии

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Попытка президента России Владимира Путина усадить рядом с собой игрушечного монстра заинтересовала всех участников саммита АТЭС. Это был сувенир из Малайзии. Кадры видеотрансляции опубликовал 22 ноября телеканал «Россия-1».

Кроме сине-желто-красной тканевой фигурки с одним глазом, на столе президента также оказались памятные монеты. Владимир Путин использовал их в качестве подставки. Под сооруженной конструкцией оказались важные документы — борьбу с монстром глава государства все же выиграл, но вот игрушку прятать не стал, оставил «в кадре». Она-то и заинтересовала остальных участников саммита.

В этом году саммит АТЭС проходит в удаленном формате.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Mutabor
Старый напёрсточник
264133751
Мдя.... Путин потрогал своё я...о, то есть ухо...и что?
Piter Russo
У журналистов странные сюжеты.. Путин потрогал ручку... Путин потрогал и соорудил конструкцию с игрушкой.. Такое впечатление что редактора и журналисты имеют проблемы с интеллектом.
Акцентируют внимание на том, что внимания просто не требует
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний