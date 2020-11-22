Бизнесмены в Одесской области 22 ноября устроили акцию на дороге в знак протеста против «карантина выходного дня», введенного украинским правительством.
Как сообщает издание «Суспільне», Овидиопольскую дорогу под Одессой перекрыли предприниматели промтоварного рынка «7-й километр». Они требуют отставки президента Украины, кабинета министров Украины и Верховной рады.
Глава всеукраинского профсоюза предпринимателей «Единство» Ольга Костенко объявила бессрочную голодовку. По её словам, она намерена «отстоять право на труд».
Городской совет Одессы ввел «карантин выходного дня» 20 ноября, спустя неделю после решения кабинета министров Украины. В стране он введён на период с 14 по 30 ноября. В выходные разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, заправкам, СТО, почте и банкам. Власти некоторых городов отказались выполнять эти условия. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют права самовольно принимать решения о несоблюдении карантина.