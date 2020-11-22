Скончалась Малени Моралес — известная мексиканская актриса, сыгравшая в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут».
«Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни. Выражаем соболезнования Отто Сирго, семье и друзьям», — сообщила 21 ноября национальная ассоциация актеров Мексики (цитата по РИА Новости). Отто Сирго — муж Малени, актёр. Они прожили в браке более 45 лет.
La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Maleni Morales, miembro de nuestro sindicato, ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a nuestro C. @ottosirgo, familiares y amigos. DEP. pic.twitter.com/B7vE7C6eMe— Andactores (@andactores) November 21, 2020
Моралес начала сниматься в 1979 году, в России стала известна благодаря картинам «Богатые тоже плачут», где она сыграла подругу Эстер, и «Дикая роза», где выступила в роли любовницы адвоката Федерико Роблеса.
Причины смерти женщины не называются. РИА 22 ноября пишет, что у неё было онкологическое заболевание.