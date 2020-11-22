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Умерла актриса из сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»

Скончалась Малени Моралес — известная мексиканская актриса, сыгравшая в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут».

«Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни. Выражаем соболезнования Отто Сирго, семье и друзьям», — сообщила 21 ноября национальная ассоциация актеров Мексики (цитата по РИА Новости). Отто Сирго — муж Малени, актёр. Они прожили в браке более 45 лет.

Моралес начала сниматься в 1979 году, в России стала известна благодаря картинам «Богатые тоже плачут», где она сыграла подругу Эстер, и «Дикая роза», где выступила в роли любовницы адвоката Федерико Роблеса.

Причины смерти женщины не называются. РИА 22 ноября пишет, что у неё было онкологическое заболевание.

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Комментарии (3)

hal9000
Прискорбно...это жена Луис Альберто вроде..пересмотреть все серии чтоли?!
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