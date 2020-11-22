Водитель «Жигулей» в Ленобласти прокатил на капоте полицейского

Как сообщает 22 ноября 47news со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около 0:15 на улице Металлургов, 5, наряд патрульно-постовой службы подошел к автомобилю ВАЗ-2106. За рулем находился 21-летний молодой человек, казавшийся нетрезвым. Он решил скрыться и, нажав на газ, наехал на командира отделения ППС. Полицейский упал на капот машины, и так они и катились несколько десятков метров. Водитель затормозил только у дома № 3 , там его и повязали.

После остановки в игру вступил 21-летний пассажир. Он ударил рукой по голове полицейского-водителя.

Обоих парней задержали и доставили в отдел полиции. В отношении водителя составлен административный протокол за отказ от медосвидетельствования, в отношении пассажира — за появление в общественных местах в состоянии опьянения. СУ СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В тот же день, 21 ноября, водитель напал на полицейских в Волгограде. СК показал видео инцидента. Чтобы остановить агрессора, сотруднику пришлось стрелять.